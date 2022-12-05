«Ведомости»: добыча газа в России снизилась почти на 12% с начала года

Объемы добычи газа в России в январе – ноябре текущего года сократились на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го и составили 612,9 млрд кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные источников.

«Добыча газа в России в январе – ноябре 2022 г. снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд куб. м. Основной вклад в общую динамику внесло падение добычи у «Газпрома», — говорится в материале.

По итогам 11 месяцев 2022 года российский энергохолдинг добыл в стране 376,9 млрд кубов газа. Для сравнения, за аналогичный период 2021-го показатели компании были на 19,4% (на 90,8 млрд кубов) выше. Во многом падение объемов добычи было связано с сокращением спроса со стороны стран Евросоюза (ЕС) в связи с международными санкциями против России, уточняется в статье.

Отчасти компенсировать падение спроса на европейском рынке «Газпрому» удалось увеличением поставок внутри России. 2 декабря компания сообщила о рекордном суточном объеме поставок потребителям в стране. 30 ноября холдинг отправил на внутренний рынок по газотранспортной системе 1516,6 млн кубометров топлива.