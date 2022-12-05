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В японском МИД заявили, что потолок цен не затронет нефть с «Сахалина-2» для Японии

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Япония 5 декабря ввела потолок цен на российскую нефть, однако под это решение не подпадает нефть, добытая в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Японии, передает ТАСС.

В заявлении ведомства сказано, что решение о нераспространении инициативы с потолком цен на нефть с «Сахалина-2» было принято в целях обеспечения энергетической безопасности Японии.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти, по мнению японского правительства, повышает неопределенность на рынке.

Мацуно также заявлял, что японское правительство не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть.

3 декабря страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте документа говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

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