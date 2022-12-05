Объем экспорта украинского продовольствия в рамках зерновой сделки превысил 13 млн тонн

Объем экспорта украинской продовольственной продукции в рамках зерновой сделки превысил 13 млн т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Совместного координационного центра (СКЦ).

По данным агентства, 4 декабря из украинских портов вышли три судна, включая зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно BC Callisto. Сухогрузы перевозят 115 тыс. 400 т зерна и агропродукции в рамках зерновой сделки.

Сообщается, что BC Callisto перевозит 30 тыс. т пшеницы и направляется в Сомали, откуда груз будет переправлен дальше в Эфиопию.

Сухогруз Juniper, на борту которого 25 тыс. т ячменя и 30 тыс. т пшеницы, направляется в Израиль, а сухогруз Akson Sara с 30,4 тыс. т кукурузы — в Турцию.

«По состоянию на 4 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 млн 023 тыс. 448 т», — сообщили в Совместном координационном центре.

Ранее сообщалось, что в Эфиопию прибыло первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine.