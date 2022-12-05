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Власти Австралии с 7 декабря ограничат внутренние цены на уголь и газ

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Jason Lee/Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в эфире радиостанции FiveAA, что правительство ограничит внутренние цены на уголь и газ с 7 декабря.

По словам премьер-министра, вопрос ограничения цен обсудят на заседании национального кабинета в среду.

«Если правительство не будет действовать сейчас, стоимость электроэнергии значительно возрастет как для домашних хозяйств, так и для предприятий. Люди и предприятия полагаются на газ, и важно, чтобы цена на него была разумной», — подчеркнул Альбанезе.

Он назвал неприемлемым положение, когда одни компании закрываются из-за высоких цен на энергоносители, а другие в это время получают сверхприбыль.

Ранее в правительстве Японии говорили, что не уверены в эффективности введения потолка цен на российскую нефть. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно при этом полагает, что лимит цен ограничит доходы России от экспорта энергоносителей.

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