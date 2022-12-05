Bloomberg: Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей пятого поколения F-35

Германия направит €10 млрд ($10,5 млрд) на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с соответствующим правительственным документом.

Отмечается, что поставить истребители планируется в период с 2026 по 2029 год. Деньги на их приобретение выделят из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии объемом €100 млрд.

По информации агентства, ФРГ также получит «ракеты класса «воздух — земля» и наземную инфраструктуру».

Ранее издание Handelsblatt сообщало, что немецкие власти начали сокращать некоторые программы по перевооружению бундесвера на фоне высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро. В частности, не исключалось сокращение заказа на истребители пятого поколения F-35 производства Соединенных Штатов.

До этого стало известно, что администрация США выступила за потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением на сумму $8,4 млрд.