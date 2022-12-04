Глава Минфина Белоруссии: импортозамещение за счет кредита РФ начнется уже в этом году

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск рассчитывает до конца 2022 года начать финансирование импортозамещающих проектов за счет полученного от России кредита. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Мы надеемся, что уже даже в конце этого года мы сможем что-то начать финансировать», — сказал Селиверстов.

Он отметил, что так как Белоруссия должна будет вернуть заемные средства, то она должна получить от этих проектов «свою рентабельность».

По словам главы Минфина республики, в стране уже намечено порядка 15 проектов.

Он также добавил, что в настоящее время «идет их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование».

16 ноября Совет министров Белоруссии сообщал, что Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты.