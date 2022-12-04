Таможня Литвы зафиксировала «тысячи попыток» обойти санкции против России и Белоруссии

В Литве зафиксированы тысячи попыток обойти введенные против России и Белоруссии санкции со стороны европейских предпринимателей. Об этом пишет Delfi со ссылкой на таможню Литвы.

Как сообщает издание, с июля этого года литовская таможня остановила более 10 тыс. грузов, которые направлялись из России или на ее территорию, а также 3,1 тыс. грузов, когда отправителем или получателем была Белоруссия.

«Пытаются провезти запрещенные товары, в том числе металлы и другие», — считает генеральный директор Департамента таможни Литвы Дарюс Жвиронас.

В статье отмечается, что когда Евросоюз ввел санкции против России и Белоруссии, поток товаров из дружественных РФ Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии резко увеличился. Так, за десять месяцев 2022 года из Литвы в эти страны было ввезено более чем в два раза больше товаров, чем в прошлом году, говорится в статье.

Литовская таможня подозревает, что часть этих грузов на самом деле предназначена для РФ, при этом в документах указывается другая страна. Тоже самое происходит и с доставкой грузов в Россию.

«В действительности видно, что бизнес-схема нелогична. И этот товар действительно везут откуда-то поближе: из России или Беларуси», — сказал Жвиронас.

По его словам, многие компании из западных стран, Германии и Италии пытаются экспортировать и импортировать товары из РФ.

При этом министр финансов Гинтаре Скайсте подчеркнула, что доказать, что товары идут в Россию через Казахстан, непросто.

В статье также указано, что таможня Литвы начинает ужесточать проверки грузов и будет останавливать больше грузовиков.

Литва будет просить другие страны более строго проверять грузы, а в отношении Белоруссии применить такие же санкции, как и к России, заявил вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене.

В конце сентября сообщалось, что таможня Финляндии расследует более 100 дел о поставках санкционных товаров в Россию.