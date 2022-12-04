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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе новой торговой войны с ЕС и США

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Ognen Teofilovski/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции, передает ТАСС.

«ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере. (...) Начало новой торговой войны ни в интересах ни США, ни Европы», — сказала она, выступая в воскресенье в Колледже Европы в Брюгге.

Фон дер Ляйен добавила, что данный закон может привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных логистических цепочек, испытанных пандемией COVID-19.

Глава ЕК уверена, что реализация этого закона способна оттянуть в Соединенные Штаты инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, необходимых Евросоюзу, в частности для продолжения развития альтернативной энергетики. Поэтому она призвала Штаты «учитывать озабоченности Европы» и «обеспечивать более тесную координацию действий».

По ее словам, странам Евросоюза необходимо создать фонд для субсидирования экономики и значительно упростить крайне жесткие европейские нормы предоставления господдержки правительствами государств ЕС своим компаниям.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали Евросоюз в «ближайшие месяцы» подать жалобу в ВТО из-за закона США.

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