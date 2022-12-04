РБК сообщил о появлении в Москве имитирующих оригинальную Coca-Cola напитков

Имитирующие Coca-Cola напитки российского производства, бутылка которых полностью совпадает с оригиналом этой газировки, появилась в ряде розничных магазинах Москвы. Там были найдены двухлитровые бутылки с похожей на оригинальную этикеткой Coca-Cola, выпущенные 5 октября и 3 ноября 2022 года, пишет РБК.

Как сообщается, на этикетке напитка указано, что он был изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на производстве в столице. Адрес производства совпадает с местом нахождения завода, которым теперь владеет Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и выпускались напитки Coca-Cola.

Появление в российских магазинах недавно произведенной газировки Coca-Cola противоречит заявлениям американской компании и ее ботлера о сворачивании операций в РФ.

Журналист РБК позвонил по телефону, указанному на этикетке. Ему ответил сотрудник Multon Partners, который сказал, что газировка с датой производства в ноябре 2022 года не может быть оригинальной. По его словам, это невозможно, поскольку Coca-Cola завершила выпуск продукции в апреле текущего года.

Ранее стало известно, что в магазинах Санкт-Петербурга начала появляться афганская Coca-Cola.

До этого сообщалось о завозе этого напитка в Северную столицу из Ирана.