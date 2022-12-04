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Вице-премьер Новак: мировой рынок нефти находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Мировой рынок нефти в настоящее время пребывает в лучшем состоянии, чем два месяца назад. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы подчеркнули сегодня, что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали», — сказал вице-премьер.

Неопределенность на сырьевом рынке Новак связал, в том числе с периодически возобновляемыми вспышками коронавируса в Китае, который является крупнейшим потребителем энергоресурсов.

Также российский вице-премьер объяснил решение ОПЕК+ по сохранению плана добычи нефти, согласно которому предусмотрено сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки (б/с). По его словам решение призвано стабилизировать рынок.

Ранее 3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

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