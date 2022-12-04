РИА Новости: Киев хочет сорвать инициативу ООН по транзиту аммиака из России

Власти Киева сейчас занимаются подготовкой провокации в целях срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, утверждает военно-дипломатический источник. Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)», — уточнил собеседник.

Предположительно, в районе Одесского припортового завода намерены произвести «взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака».

Главная задача, как добавил источник, в «подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их «поражения».

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе», — обратил внимание он.

Результатом диверсии может стать лишение России поставок необходимого для производства азотных удобрений аммиака в различные регионы мира.

Других подробностей по якобы готовящейся провокации сейчас не приводится.

Ранее в Швеции заявили, что диверсию на «Северных потоках» могли совершить с надводного судна.