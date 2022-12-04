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На Украине заявили о первом судне, прибывшем в Эфиопию в рамках Grain From Ukraine

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Nina Lyashonok/AP

На Украине заявили, что первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Уточняется, что судно доставило 25 тыс. тонн пшеницы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял на международной встрече в Киеве, посвященной запускаемой им зерновой инициативе, что Украина планирует в рамках данной программы отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым грозят голод и засуха. Он уточнял, что речь идет об Эфиопии, Судане, Южном Судане, Йемене, Сомали, Конго, Кении, Нигерии.

До этого стало известно, что Зеленский поблагодарил генсека ООН Антонио Гутерриша за поддержку продления зерновой сделки.

Украинский лидер во время выступления перед участниками саммита G20 предложил программу Grain From Ukraine, которая предусматривает, что поддержавшие инициативу страны будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей и передавать странам, которым грозит голод.

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