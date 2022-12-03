В ЕК пояснили, что введение потолка цен на нефть из России предусматривает плавный переход

Согласованный странами Евросоюза потолок цен на нефть из России предполагает период плавного перехода, передает РИА Новости слова из распространенного релиза Еврокомиссии.

«Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023-го», — говорится в документе.

3 декабря страны «Большой семерки» (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее говорилось, что Евросоюз намерен на 90 дней лишать страховок и обслуживания суда, перевозящие российскую нефть по цене сверх установленной предельной.

До этого высокопоставленный европейский источник объявил, что ответственность за выполнение решения по потолку цен на российскую нефть будут нести страны Евросоюза на национальном уровне.