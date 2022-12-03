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Румынская Transgaz заявила о поставках газа в Молдавию по пути Яссы – Унгены – Кишинев

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Бухарест осуществил подачу газа по трубопроводу Яссы – Унгены – Кишинев. Об этом сообщила пресс-служба румынской государственной компании по производству, переработке и транспортировке природного газа Transgaz, написало РИА Новости.

«Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа в направлении РумынияМолдавия. Номинально 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально», — сообщили в предприятии.

Во сколько Кишиневу обошлись поставки газа из Румынии, не уточняется. Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены в 2014 году, но тогда не запустили его. Затем в 2020 году достроили ветку Унгены — Кишинев. Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 млрд кубометров в год. Молдавия с учетом Приднестровья нуждается в 3 млрд куб. м газа.

Во второй половине октября директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz Елизабета Гидиу сообщила, что газопровод из Румынии в Молдавию сможет покрыть почти все нужды Кишинева.

Ранее 3 декабря стало известно, что молдавская государственная энергетическая компания «Энергоком» впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского газопровода.

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