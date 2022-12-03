Молдавия впервые импортировала газ из Трансбалканского газопровода

Молдавская государственная энергетическая компания «Энергоком» впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского газопровода. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение предприятия.

«Для диверсификации поставок натурального газа и обеспечения энергетической безопасности страны «Энергоком» закупил газ в Средиземноморье, чтобы протестировать возможность реверса», — сказали в компании.

Прежде этот трубопровод использовали для поставок российского газа на Балканы. Трансбалканский газопровод проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.

В конце ноября пресс-служба российской государственной компании «Газпром» сообщила о вероятности снижения поставок газа в Молдавию из-за так называемого «оседания топлива» на территории Украины.

В начале прошлого месяца министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика в октябре 2022 года смогла снизить потребление газа из России на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.