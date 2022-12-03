Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

As-Sabeel: Катар подписал соглашение с Германией на поставку СПГ с 2026 года

close
100%
Global Look Press

Власти Катара согласились поставлять газ в Германию с 2026 года в течение 15 лет в размере 2 млн тонн ежегодно. Об этом пишет издание As-Sabeel.

«Катар согласился подписать с Германией соглашение о поставках двух миллионов тонн сжиженного природного газа с 2026 года сроком на 15 лет. Эта сделка является частью альтернативы российскому газу, которую Берлин искал на Ближнем Востоке», — отметили в публикации.

По данным издания, газ будет поступать на терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Брунсбюттеле.

В публикации добавили, что катарские власти показали себя политически зрелыми и не стали использовать потребность Германии в газе ради решения своих вопросов. Кроме того, на сотрудничество не повлияет и политическая напряженность, которая произошла по поводу критики в отношении предоставления Дохе организации чемпионата мира по футболу.

В начал октября министр энергетики арабской страны Саад аль-Кааби заявил, что Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12-15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть