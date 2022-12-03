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Глава ЕБРР: Японии нужно активно участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины

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Eugene Hoshiko/AP

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что Японии нужно принимать активное участие в восстановлении инфраструктуры Украины. Об этом он сообщила в интервью газете Nikkei Asia.

«Японские компании должны быть заинтересованы в том, чтобы участвовать в работах по восстановлению и инвестировать в Украину. Мы готовы работать с ними, чтобы показать им инвестиционные возможности и посмотреть, как это можно структурировать», — сказала она.

Уточняется, что в этом году ЕБРР выделила Украине больше $1 млрд. В частности, объем выделенных средств на поддержку деятельности предприятия «Укрэнерго» составляет более $500 млн.

Рено-Бассо также отметила, что для достижения этих целей, вероятно, потребуется дополнительная поддержка со стороны всех его участников.

Ранее сообщалось, что ЕБРР одобрил предоставление Украине финансовой помощи в размере $384 млн (€372 млн). Кредитные денежные средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей в результате обострения конфликта с Россией.

До этого министр финансов Австрии Магнус Бруннер в ходе встречи с Рено-Бассо заявлял, что республика предоставит Украине дополнительные €10 млн в рамках поддержки цифровой инфраструктуры страны. При этом Австрия уже передала Украине первые 140 ноутбуков.

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