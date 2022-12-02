Евросоюз договорился о введении потолка цен на нефть из России в $60 за баррель

Постпред Польши при Евросоюзе (ЕС) Анджей Садось заявил, что альянс достиг договоренности по предложению G7 ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель, написало агентство Reuters.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», — заявил дипломат.

По его словам, 3 декабря решение должен утвердить Совет ЕС.

Польша стала единственной страной ЕС, которая блокировала введение потолка цен на нефть, с требованием понизить планку до $30 за баррель.

Накануне заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо заявил, что ЕС сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.

Ранее 2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции отказался комментировать решение ЕС о введении потолка цен на российскую нефть.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.