В Минфине заявили, что окончательное решение о судьбе льготной ипотеки еще не приняли

Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы программы льготной ипотеки на новостройки, действие которой должно завершиться 31 декабря 2022 года, пока не приняли, вопрос обсуждается в правительстве. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, написал ТАСС.

«Нет, не принято, обсуждается правительством», — сказал он.

Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых.

В коне ноября в пресс-службе Банка России сообщили, что в ближайшие годы в стране появится система жилищных сбережений, которая поможет гражданам накопить на первый взнос по ипотеке.

Затем первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор не видит необходимости в сохранении нынешнего вида программы льготной ипотеки на новостройки. По словам зампреда Центробанка, на рынке даже возник дисбаланс из-за этой ипотеки, что требует коррекции.