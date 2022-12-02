В Нацбанке Киргизии объяснили отказ от обслуживания карт российской системы «Мир»

Киргизские банки перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за опасений подпасть под санкции США, рассказал заместитель главы Национального банка страны Кайып Куленбеков, передает ТАСС.

По его словам, эти санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов киргизских банков за рубежом.

По его информации, в настоящее время отказались от работы с системой «Мир» 9-10 кредитных организаций, в частности государственный «Айыл-банк», коммерческие «Кыргызстан», Бакай-банк, Доскредобанк и другие.

Ранее обслуживать карты «Мир» перестали крупные банки Турции, Вьетнама и Армении. Как писала газета Yeni Şafak, США угрожают турецким банкам санкциями за применение системы «Мир».

В Казахстане и Таджикистане банкам разрешили самостоятельно принимать решения о работе с российской платежной системой.

В сентябре Минфин США допустил введение санкций за использование системы «Мир» за пределами России.