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«Эксперт РА»: реальные доходы граждан снизились в 75 регионах России по итогам третьего квартала

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По итогам третьего квартала 2022 года реальные доходы граждан снизились в 75 регионах России. Наибольшее снижение наблюдалось в Калужской и Калининградской областях, приводит слова младшего директора группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяны Тирских газета «Коммерсантъ».

«Реальные доходы россиян в третьем квартале 2022 года снизились в 75 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Калужской и Калининградской областях. По итогам третьего квартала этого года реальные денежные доходы населения составляют 97,6% от аналогичного показателя 2021 года», — заявила Тирских в ходе выступления на отраслевой конференции.

При этом в текущем году аналитики также зафиксировали рекордный рост потребительских цен. Всплеск произошел весной, однако затем был погашен дефляцией в июне-августе. В то же время по итогам третьего квартала вырос уровень безработицы в нескольких российских регионах, включая Санкт-Петербург, уточнила она.

«Есть три региона, у которых уровень безработицы прирос, — это Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области. Но здесь рост совсем небольшой. Например, если в Санкт-Петербурге по итогам 2021 года он составлял 2%, то сейчас — 2,7%, что ниже среднероссийского уровня», — заключила Тирских.

20 ноября доктор географических наук Наталья Зубаревич заявила о «чудовищном» обнищании значительной части населения России. По ее словам, в настоящее время у 40% граждан денежные доходы ниже чем у среднего жителя РСФСР в 1991 году.

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