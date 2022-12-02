В Японии назвали потолок цен на российскую нефть оскорбительным и недопустимым

Издание Yahoo News Japan написало, что решение стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен.

При этом в Японии это считают «оскорбительным» и недопустимым «искажением» рынка.

Действия США и Европы вызывают противоречивые чувства, говорится в материале японского издания.

Также отмечается, что сама «конструкция» этих санкций оставляет много вопросов. Так, японские эксперты говорят, что ограничение экспортных цен, вероятно, призвано сдержать волатильность цен на нефть и защитить Европу и США от скачков стоимости. Запад пытается решить свои проблемы, в то время когда остальной мир страдает от инфляции.

В Токио указали, что этот шаг далек от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу.

Ранее сообщалось, что Россия сможет обернуть в свою пользу потолок цен на нефть и приумножить доходы.