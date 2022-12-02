Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Японии назвали потолок цен на российскую нефть оскорбительным и недопустимым

close
100%
Том Понесса/Architectural Photography Awards

Издание Yahoo News Japan написало, что решение стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен.

При этом в Японии это считают «оскорбительным» и недопустимым «искажением» рынка.

Действия США и Европы вызывают противоречивые чувства, говорится в материале японского издания.

Также отмечается, что сама «конструкция» этих санкций оставляет много вопросов. Так, японские эксперты говорят, что ограничение экспортных цен, вероятно, призвано сдержать волатильность цен на нефть и защитить Европу и США от скачков стоимости. Запад пытается решить свои проблемы, в то время когда остальной мир страдает от инфляции.

В Токио указали, что этот шаг далек от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу.

Ранее сообщалось, что Россия сможет обернуть в свою пользу потолок цен на нефть и приумножить доходы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть