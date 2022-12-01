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Суд изъял у братьев Магомедовых по делу «Суммы» самолет, Porsche 911 и квартиры в Лондоне

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Владимир Песня/РИА Новости

Мещанский суд Москвы конфисковал самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне и автомобиль Porshe 911 у главы компании «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, передает РИА Новости из зала суда.

Также были конфискованы 100% акций ЗАО «Портовый флот», АО «Национальный расчетный депозитарий», акции группы компаний ОАО «Сумма» и другое имущество.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова, по делу о хищениях на сумму 11 млрд рублей.

Наказание для Магомедовых будет оглашено в завершающей части судебного акта.

Прокурор Мещанского суд Москвы ранее потребовал назначить 24 года колонии Зиявудину Магомедову. Для брата бизнесмена Магомеда Магомедова прокурор запросил 21 год колонии.

До этого братья не стали признавать вину по делу о хищении более 11 млрд руб. Им вменяют девять эпизодов мошенничества. Также известно, что они обвиняются в создании преступного сообщества.

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