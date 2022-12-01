Банк России ужесточит регулирование из-за роста доли ипотеки с низким первым взносом

Российский Центробанк зафиксировал рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, из-за чего выразил готовность ужесточить регулирование рынка. Информация об этом содержится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Уточняется, что доля ипотечных кредитов с низким первым взносом выросла до 48% в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года по сравнению с показателем в 37% во втором квартале (апрель — июнь).

Также в регуляторе отметили, что в сегменте ипотеки наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье (на 20% с начала года), подкрепленного не увеличением доходов заемщиков, а смягчением финансовых условий ипотеки.

Во второй половине сентября пресс-служба Банка России сообщала, что с 1 декабря 2022 года регулятор устанавливает надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья.

В начале ноября газета «Известия» написала, что кредитные организации в России стали ужесточать требования по выдаче необеспеченных кредитов, из-за чего меньше заемщиков могут взять ипотеку.