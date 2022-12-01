В Банке России сообщили, что шансы банковского сектора «выйти в ноль» выросли

Шансы российского банковского сектора «выйти в ноль» по итогам 2022 года выросли. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе конференции регулятора, написало агентство РИА Новости.

«Сейчас, наверное, вероятность того, что мы выйдем в ноль, ну так плюс-минус, она увеличилась, я бы так сказал», — сказал Данилов, говоря об ожидаемых финансовых результатах банковского сектора по итогам года.

По словам первого заместителя председателя Центробанка России Ксении Юдаевой, в России продолжится «появление банков, которые уже прибыльные», и убытки к концу 2022 года сократятся.

На прошлой неделе Данилов сообщил, что вопрос софинансирования Банком России автономного фонда поддержки банковского сектора находится на ранней стадии проработки.

В первой половине ноября директор департамента банковского регулирования ЦБ заявил, что 2022 год станет для российских банков убыточным. Однако, по словам Данилова, размер финансовых потерь кредитных организаций с января значительно сократился.