Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Банке России сообщили, что шансы банковского сектора «выйти в ноль» выросли

close
100%
Depositphotos

Шансы российского банковского сектора «выйти в ноль» по итогам 2022 года выросли. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе конференции регулятора, написало агентство РИА Новости.

«Сейчас, наверное, вероятность того, что мы выйдем в ноль, ну так плюс-минус, она увеличилась, я бы так сказал», — сказал Данилов, говоря об ожидаемых финансовых результатах банковского сектора по итогам года.

По словам первого заместителя председателя Центробанка России Ксении Юдаевой, в России продолжится «появление банков, которые уже прибыльные», и убытки к концу 2022 года сократятся.

На прошлой неделе Данилов сообщил, что вопрос софинансирования Банком России автономного фонда поддержки банковского сектора находится на ранней стадии проработки.

В первой половине ноября директор департамента банковского регулирования ЦБ заявил, что 2022 год станет для российских банков убыточным. Однако, по словам Данилова, размер финансовых потерь кредитных организаций с января значительно сократился.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть