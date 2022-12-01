WSJ: ЕК предложила установить «потолок» цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации источников, на которые ссылается американское издание, высокопоставленные официальные лица стран-членов ЕС начали обсуждение этого предложения.

Сообщается, что переговоры продолжатся, когда все члены ЕС утвердят это предложение. Страны Евросоюза также могут согласовать и другой максимум цены на нефть.

Ограничение должно вступить в силу 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на импорт сырой нефти, перевозимой российскими судами. В США опасаются, что этот запрет в сочетании с угрозой прекращения страхования ЕС и других услуг для судов, перевозящих российскую нефть, может привести к росту цен на нефть, что якобы принесет больше доходов России, пишет издание.

Ранее источник в Брюсселе рассказал, что Евросоюз установит потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии понизить его. Он отметил, что в случае, если страны – члены Европейского союза не смогут уладить разногласия по этому вопросу, Еврокомиссия не отодвинет предельный срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю.