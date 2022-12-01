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Объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 6,7% по итогам октября

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Объемы выдачи ипотечных кредитов по итогам октября снизились на 6,7%. Во втором месяце осени российские банки оформили 127,3 тыс. кредитов на жилье, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на отчет Центробанка (ЦБ).

«В октябре 2022 года российские банки выдали 127,3 тыс. ипотечных кредитов, что на 6,7% меньше сентябрьского показателя (136,5 тыс.)», — говорится в материале.

Октябрьский спад объемов выдачи ипотеки стал первым за последние пять месяцев. В сравнении с сентябрем показатель уменьшился на 13,4%.

«Объем выдачи ипотеки уменьшился впервые за пять месяцев — сумма выданных кредитов составила 448,3 млрд рублей, что на 13,4% меньше, чем в сентябре (518,1 млрд руб.)», — уточняется в статье.

При этом средний срок кредитования по ипотеке в октябре составил 23,3 года. Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 23,4 года. Первое место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на жилье заняла Москва, где общая сумма ипотечных займов составила 50,2 млрд рублей. Следом в списке с заметным отставанием расположилась Московская область (32,4 млрд), а тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (22,7 млрд), следует из отчета валютного регулятора.

29 ноября аналитики консалтинговой компании Frank RG заявили, что объемы выдачи ипотеки в России по итогам 2022 и 2023 года не вернутся к рекордным показателям 2021-го. В текущем году размер займов на жилье достигнет 4,7 трлн рублей, в следующем — 5,4 трлн. Однако в 2021 году объемы выдачи все равно были больше — 5,8 трлн.

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