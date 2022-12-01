ICE: цены на газ в Европе выросли на 18% за ноябрь

Цены фьючерсов на газ с поставками в декабре и январе на нидерландском хабе TTF по итогам ноября увеличились на 18% до $1558 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

При этом рост цен на газ в Европе начался только во второй половине ноября. Средние же цены за последний месяц осени оказалась ниже аналогичного показателя за октябрь — $1259 за тысячу кубов против $1379. Это было обусловлено ростом стоимости топлива в первой половине октября после инцидента с утечкой газа на трубопроводной системе «Северных потоков» и более активным заполнением европейских подземных хранилищ.

В то же время одной из основных причин увеличения цен на газ в ноябре стало понижение средних температур в регионе в преддверии старта зимнего отопительного сезона. Кроме того, за последний месяц осени в регионе снизилась доля ветрогенерации в выработке электроэнергии.

30 ноября биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 9% впервые с 13 октября. Стоимость тысячи кубометров топлива в регионе, согласно данным лондонской торговой площадки ICE, в моменте превышали отметку $1600. С начала торгов газ дорожал на $135.