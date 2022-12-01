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Советник Байдена Салливан: США работают над новым пакетом санкций против КНДР

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Susan Walsh/AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация разрабатывает новый пакет санкций в отношении Северной Кореи. Об этом он сообщил во время выступления на конференции, посвященной американо-южнокорейским отношениям, передает ТАСС.

В ходе своего выступления советник американского президента отметил, что в свете осуществления КНДР ракетных запусков США наращивают «трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности» с Японией и Южной Кореей.

По его словам, они активизируют совместную работу разведывательных служб и налаживают более тесное взаимодействие в направлении обеспечения соблюдения санкций в отношении Пхеньяна.

В данный момент США готовят новый пакет санкций, подчеркнул Салливан, однако подробности не раскрыл.

Ранее сообщалось, что США призвали все страны осудить очередной ракетный пуск Северной Кореи, призвав Пхеньян к серьезным переговорам.

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