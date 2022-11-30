ЕК рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии на €7,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала правительствам стран Евросоюза (ЕС) заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере €7,5 млрд, которые выплачивают из Фонда сбалансированного развития ЕС, говорится в заявлении Еврокомиссии.

В документе отмечается, что, несмотря на проведенные в стране реформы, Венгрия не смогла надлежащим образом выполнить ряд условий. В частности указывается на недостаточно эффективную работу ведомства по борьбе с коррупцией. Еврокомиссия заявила о сохранении, таким образом, рисков для бюджета ЕС и о необходимости продолжения выполнения Венгрией своих обязательств.

«Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам в рамках Фонда сбалансированного развития ЕС на сумму €7,5 млрд», — указано в заявлении.

До 19 декабря Совет ЕС должен рассмотреть соответствующее предложение ЕК.

ЕК также сообщила, что одобрила план реконструкции экономики Венгрии после пандемии коронавируса, однако рекомендовало отложить выделение Венгрии грантов до тех пор, пока ее власти полностью не реализуют все институциональные реформы, изложенные в резолюции сообщества о Фонде восстановления европейской экономики.

Ранее Еврокомиссия выделила €100 млн странам ЕС, принимающим украинских беженцев.