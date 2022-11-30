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Uniper решила продать российское подразделение покупателю из РФ

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Немецкая энергетическая компания Uniper продаст российское подразделение «Юнипро» покупателю из России. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения «Юнипро».

«Предполагалось, что Юнипро будет продаваться с лета 2021 года, сделка была согласована с местным покупателем, но политическое одобрение сделки еще не получено и не определено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Uniper инициировала в международном арбитражном суде разбирательство в отношении российской компании «Газпром экспорт».

В компании указали, что в результате убытков они потратили не менее €11,6 млрд, и эти расходы будут продолжать расти до конца 2024 года.

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