Житель Урала подделал паспорт экс-главы Росприроднадзора Митволя и украл 25 млн рублей

Житель Екатеринбурга подделал паспорт экс-главы Росприроднадзора Олега Митволя и украл почти 25 млн рублей с его счета в банке, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Аферист, при помощи сообщников, сумел подделать паспортные данные, перевыпустить сим-карту и получить доступ ко счету Митволя. Отмечается, что кража средств произошла в период с 27 июня по 7 июля 2022 года — за это время преступник снял со счета Митволя 24 млн 750 тыс. рублей, произведя 35 операций.

Аферист был задержан после того, как ограбленный написал заявление — его арестовали и поместили в СИЗО.

Ранее суд в Красноярске продлил до 24 ноября арест бывшему заместителю главы Росприроднадзора, экс-префекту Северного административного округа Москвы Олегу Митволю.

Митволь был задержан в июне по делу о хищении около 950 млн рублей. По некоторым данным, его задержали сотрудники ФСБ во Внуково при попытке отправиться в Дубай. Также утверждалось, что похищенные деньги якобы были выделены аффилированной с Митволем проектной организации на строительство красноярского метро.