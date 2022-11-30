Глава Счетной палаты Германии обвинил правительство в сокрытии проблем бюджета

Глава Счетной палаты страны Кай Шеллер раскритиковал политику министра финансов Кристиан Линднер и правительство страны за сокрытие проблем государственного бюджета, передает RND.

Он указал, что за 70 лет существования Федеративной Республики Германия правительство накопило долг в размере €1,3 трлн, за три последние года он вырастет на «невероятные €800 млрд» и превысит €2 трлн. Шеллер подчеркнул, что министерство скрывает реальную ситуацию с бюджетом, а «множество подбюджетов и все более творческий подход к ведению бухгалтерии создают отсутствие непрозрачности».

По словам главы ведомства, из высокого спроса на инфраструктуру, оборону, цифровизацию и климатические проблемы, демографических изменений и высокой инфляции образуется «токсичная смесь», а устойчивость государственных финансов находится под угрозой. Шеллер высказался за сохранение «долгового тормоза», поскольку он вынуждает политиков принимать четкие решения и поможет адаптироваться к экономической ситуации. Однако в настоящее время он не соблюдается, несмотря на заверения правительства, указал Шеллер.

Ранее сообщалось, что объем задолженности Германии в 2023 году может вырасти с изначально планируемых €17,2 млрд до €45 млрд. В обычное время вне критических ситуаций, которой, к примеру, стала пандемия коронавируса, страна не может брать долги, размер которых превышает 0,35% от годового ВВП, механизм именуется «долговым тормозом».