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Правительство направит более 7,5 млрд рублей на 150 инвестпроектов в сельском хозяйстве

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Егор Еремов/РИА «Новости»

На развитие агропромышленного комплекса (АПК) в 43 регионах России будут выделены более 7,5 млрд рублей. Денежные средства пойдут на реализацию 150 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, приводит слова премьер-министра страны Михаила Мишустина агентство «Прайм».

«На прошлой неделе президент подчеркнул, что они имеют крайне важное значение для экономики в целом, для повышения нашего суверенитета в такой сфере как АПК. Предусмотрели на эти цели более 7,5 миллиарда рублей», — заявил Мишустин.

Денежные средства для развития сельского хозяйства в 43 российских регионах будут выделены на создание молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции. Кроме того, среди целей государственной финансовой помощи предусмотрена реализация центров семеноводства и племенного дела, уточнил он.

21 ноября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России по итогам 2022 года может составить $40 млрд. К настоящему времени этот показатель уже превысил $33 млрд.

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