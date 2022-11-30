Milliyet: нефть по $82-85 за баррель стала надежной опорой, но она рухнула

Цены на нефть в районе $82-85 за баррель были надежной опорой для мирового рынка, но она разрушилась. Об этом в интервью Milliyet заявил экономист Хикмет Байдар.

«Отметка 82-85 долларов была надежной опорой, которая рухнула. А это увеличивает вероятность дальнейшего снижения цен в предстоящий период. Это происходит из-за антиковидных мероприятий Китая, опасений рецессии, а также в желании США использовать черное золото как санкционное оружие против России», — отметил Байдар.

По его словам, сейчас есть вероятность того, что в ближайшее время цены на нефть могут упасть до $75 за баррель. В целом же стоит готовиться к резким колебаниям цен в разные стороны. При этом для США низкая стоимость нефти выгодна в качестве санкционного механизма против России. Однако с другой стороны, ОПЕК противостоит желанию Штатов.

Он добавил, что к концу года нефть может колебаться от $69 до $89 за баррель. При этом такой большой диапазон связан с тем, что на рынке наблюдаются постоянные резкие движения.

29 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что Россия за десять месяцев увеличила поставки нефти в Китай на 9,5%, до 72 млн т, что позволило ей занять второе место среди поставщиков топлива.