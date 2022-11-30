Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Россияне назвали главные препятствия для открытия бизнеса

РБК: в России назвали нехватку стартового капитала основной помехой для открытия бизнеса

close
100%
Freepik

Основной помехой для открытия собственного бизнеса жители России называют нехватку стартового капитала. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Работа.ру». Был проведен опрос 5000 пользователей сервиса из всех регионов.

39% респондентов назвали главной проблемой для создания своего бизнеса нехватку знаний и опыта. 30% указала на отсутствие у них полезных связей.

Каждый десятый опрошенный (10%) сообщил о планах открыть свое дело в 2023 году.

При этом большинство респондентов (65%) отметили, что точно не планируют этим заниматься. 25% затруднились ответить.

Больше всего желающих открыть свой бизнес в Москве или Московской области.

Ранее эксперт назвал сервисы, которые могут совмещать оффлайн и онлайн форматы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть