Россияне назвали главные препятствия для открытия бизнеса

Основной помехой для открытия собственного бизнеса жители России называют нехватку стартового капитала. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Работа.ру». Был проведен опрос 5000 пользователей сервиса из всех регионов.

39% респондентов назвали главной проблемой для создания своего бизнеса нехватку знаний и опыта. 30% указала на отсутствие у них полезных связей.

Каждый десятый опрошенный (10%) сообщил о планах открыть свое дело в 2023 году.

При этом большинство респондентов (65%) отметили, что точно не планируют этим заниматься. 25% затруднились ответить.

Больше всего желающих открыть свой бизнес в Москве или Московской области.

Ранее эксперт назвал сервисы, которые могут совмещать оффлайн и онлайн форматы.