Экономист призвал настороженно относиться к депозитам с повышенной ставкой

Специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян рассказал агентству «Прайм», что финансово-кредитные учреждения анонсируют повышенные ставки к депозитам, но к таким предложениям стоит относиться с осторожностью.

Он отметил, что слишком высокая ставка чаще всего накладывает на клиента обязательства по выполнению определенных условий.

При этом, по словам Григоряна, клиент может заработать, если понимает работу брокерских счетов и следит за динамикой ценных бумаг.

Отсутствие понимания, как функционирует фондовый рынок, может привести к потере средств, добавил экономист.

Ранее специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин заявил, что банки зачастую предлагают разместить средства на инвествкладах и вложиться в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), однако у таких продуктов есть риски.