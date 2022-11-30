Глава Минстроя России призвал не работать с архитекторами из недружественных стран

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании попечительского совета Московского государственного строительного университета (МГСУ) призвал не работать с архитекторами из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В том числе с таким призывом он обратился к московским властям.

«Те, кто нас сегодня ругают, пусть они там у себя ругают и работают, а то бегут к нам за работой в нашу страну», — отметил Файзуллин.

В августе в Минстрое оценили нехватку рабочей силы в ЖКХ примерно в 200 тыс. человек.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе семинара-совещания по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов предложил привлечь неработающих пенсионеров в строительную отрасль.