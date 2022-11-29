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Одна из земель Германии объявила чрезвычайное положение из-за энергокризиса

Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ объявила чрезвычайное положение из-за энергокризиса

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Markus Schreiber/AP

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии объявила чрезвычайное финансовое положение на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Westdeutscher Rundfunk.

«Правительство региона хочет бороться с энергетическим кризисом с помощью 5 миллиардов евро и вынуждено взять на себя новые долговые обязательства», — говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что объявление чрезвычайного финансового положения может быть связано с тем, что в этом их может остановить «долговой тормоз».

«Северный Рейн-Вестфалия особенно страдает от роста цен на энергию, потому что на Рейне и Руре особенно много энергоемких производств», — указывают авторы сообщения.

Газета Die Welt со ссылкой на слова генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Тани Гённер писала, что экономика Германии, продукция которой в основном была ориентирована на экспорт, сильно пострадала от усиления энергетического кризиса. В результате ряд немецких компаний стал рассматривать перенос производства в другие страны.

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