Frank RG: объемы выдачи ипотеки в России не вернутся к докризисному уровню в 2023 году

Объемы выдачи ипотеки в России в 2022 и 2023 годах не выйдут на уровень докризисного 2021-го. В этом и следующем годах показатели составят 4,7 трлн и 5,4 трлн рублей соответственно, однако эти цифры будут ниже данных за 2021-й, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Frank RG.

«По итогам 2022 года объем выданных ипотечных кредитов в России достигнет 4,7 трлн рублей, что на 19% меньше прошлогоднего уровня. в следующем году продажи ипотеки могут увеличиться на 14,9% и достичь 5,4 трлн руб., но это не позволит банкам повторить рекорд 2021 года — тогда кредитные организации одобрили гражданам ипотеку на рекордные 5,8 трлн руб.», — говорится в материале.

По итогам первых десяти месяцев текущего года самый большой спрос граждан на недвижимость аналитики зафиксировали на вторичном рынке. В этом сегменте заключили почти 83% от суммарного числа (4,1 млн) сделок с объектами жилья в России.

В то же время только 36% готовых квартир продаются в ипотеку. В сегменте новостроек доля сделок с ипотекой составила 70%. С начала года этот показатель упал на 9 процентных пунктов, пришли к выводу в компании Frank RG.

28 ноября заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил о важности продления государственной программы льготной ипотеки в России. Эскроу-счета необходимо пополнять, что позволит получить эффективную ставку при финансировании строительства жилья.