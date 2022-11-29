Армия Норвегии прекратит патрулирование нефтяных объектов

Армия Норвегии не будет защищать береговые нефтегазовые объекты Норвегии, так как в этом больше нет необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на полицию страны.

После взрывов на трубопроводе «Северный поток» Осло направило свои вооруженные силы для защиты своих нефтегазовых объектов. Армия Норвегии помогала патрулировать прибрежные нефтегазовые заводы, но, по словам полиции, в их помощи больше нет необходимости.

«В сегодняшней ситуации нет конкретных угроз норвежским нефтегазовым объектам», — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран используют ВМС для патрулирования трубопроводов, которые пролегают у их границ, и реагируют на любые подозрительные вещи.

Издание отмечает, что не так давно минный тральщик ITS Numana из Италии проплыл над трубопроводом, по которому природный газ из Северной Африки поступает в страны Европы, так как его гидролокатору удалось обнаружить металлический предмет рядом с одной из линий. Выяснилось, что это был ржавый стол.

The Wall Street Journal пишет, что до недавнего времени итальянские ВМС не уделяли большого количества времени на осмотр подводных трубопроводов. Только после взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» ситуация изменилась.