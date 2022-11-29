Доходы российского бюджета с января по сентябрь увеличились на 10%

По итогам первых девяти месяцев текущего года объемы доходов бюджета России выросли на 10% в сравнении с данными за аналогичный период 2021-го и составили 20 трлн рублей. Слова премьер-министра Михаила Мишустина приводит газета «Коммерсантъ».

«Доходы бюджета за январь – сентябрь выше ожидаемых. Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей», — заявил Мишустин в ходе выступления на заседании правительства.

Однако за тот же период времени увеличился и размер государственных расходов. С января по сентябрь 2022 года он составил почти 19,5 трлн рублей. Таким образом, балансовый профицит оказался на уровне почти 500 млрд рублей.

«Расходы также увеличились — на 5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей, в том числе за счет роста выплат в рамках социальных обязательств государства перед гражданами», — заключил Мишустин.

29 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что международные санкции не нарушили макроэкономическую стабильность страны. Основные показатели остаются сбалансированными, а финансовая устойчивость находится на оптимальном уровне.