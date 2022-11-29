Новак заявил, что Россия и Китай работают над системой расчетов без SWIFT

Вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что Россия и Китай работают над системой расчетов без SWIFT, сообщает ТАСС.

«Такая работа позволяет предотвратить риски и способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских — в России, создания системы расчетов без использования SWIFT», — заявил Новак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Россия и Китай развивают совместные проекты в энергетике и будут защищать мировую энергетическую безопасность.

До этого председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин назвал взаимодействие Пекина и Москвы в области энергетики краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.