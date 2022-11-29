Лендинговая платформа BlockFi обратилась в суд для защиты от кредиторов на фоне краха FTX

Лендинговая платформа BlockFi и восемь связанных с ней компаний обратились в суд для защиты от кредиторов по главе 11 Кодекса о банкротстве США. Об этом сообщается на сайте организации.

Заявление от BlockFi последовало за банкротством криптобиржи FTX, которая также подала на банкротство. При этом процедура позволяет получить защиту от кредиторов на период реорганизации бизнеса.

В публикации компания указала, что у нее есть свыше 100 тыс. кредиторов. Активы компании составляю от $1 до $10 млрд. При этом самым крупным кредитором является компания Ankura Trust, чья непогашенная задолженность составляет $729 млн.

Лендинговая платформа BlockFi была создана в 2017 году. Ее деятельность заключалась в предоставлении кредитов в стейблкоинах под обеспечение в криптовалюте, предлагая получать доход с депозитов.

22 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на информацию знакомых с ситуацией источников сообщило, что криптовалютная биржа Genesis вскоре может объявить о банкротстве вслед за багамской площадкой FTX. Дело в том, что Genesis сотрудничала с FTX по части предоставления последней займов, и после краха багамской компании у площадки начались проблемы с ликвидностью.