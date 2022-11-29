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«Вкусвилл» начал продавать продукты в Китае

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Global Look Press

Ретейлер «Вкусвилл» объявил о старте продаж продуктов на китайском маркетплейсе Tmall Global. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«В конце ноября «Вкусвилл» запустил продажи на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global», — сказано в сообщении.

«Вкусвилл» специально для новой площадки разработал дегустационные наборы, собранные из 35 товарных позиций. Кроме того, компания намерена предложить китайским потребителям мороженое.

«Для выхода на рынок мы выбрали модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в Китае и последняя миля доставки занимает привычные китайскому покупателю один-три дня», — рассказал специалист по экспорту в Китай Андрей Тужиков.

По его мнению, данный формат позволит расширить ассортимент экспорта за счет упрощенной сертификации.

Отмечается, что первые покупатели в Китае уже получили свои заказы.

В июле аналитическое агентство BusinesStat проанализировало рынок доставки готовых блюд и продуктов и пришло к выводу, что в 2022 году, несмотря на ожидаемое снижение количества заказов, рост рынка продолжится и составит 10%.

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