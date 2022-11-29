Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Кремль: идея газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана соответствует интересам стран

Песков: идея газового союза России, Казахстана и Узбекистана актуальна и интересна странам

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея создания российско-казахстано-узбекистанского газового союза крайне актуальна и соответствует интересам всех трех стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта инициатива примет какой-то образ, предстоит сформулировать четкие контуры. Речь в том числе идет о том, что это огромная территория в крайне важном регионе, поэтому маршруты, поставки энергоносителей очень актуальны на этой территории, отметил Песков.

«Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий — это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых. То, что имеет в виду президент Путин, это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это все еще предстоит обсуждать — с неким юридическим лицом и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в соцсетях заявил, что Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали «тройственный газовый союз». Речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям двух республик.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть