Песков подтвердил, что Россия и Китай развивают совместные проекты в энергетике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Россия и Китай развивают совместные проекты в энергетике и будут защищать мировую энергетическую безопасность.

«Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики. Он охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована в нем», — пояснил Песков.

Ранее председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин назвал взаимодействие Пекина и Москвы в области энергетики краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.

Кроме того, председатель КНР отметил, что энергетическое взаимодействие служит действенной силой в защиту глобальной энергетической безопасности.