Вице-премьер Новак назвал неприемлемой идею Запада установить потолок цен на нефть РФ

Вице-премьер России Александр Новак назвал неприемлемой инициативу Запада ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом он сказал в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Россия продолжит работать по контракту, даже если это будет уже не так выгодно.

Новак также подчеркнул, что решение о принятии ценовых потолков приведет к крупным рискам функционирования отрасли, провоцированию дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасль, как в нефтяную, так и в другие.

Ранее 28 ноября агентство Reuters сообщало, что представители правительств стран Евросоюза вновь не смогли договориться об уровне ограничения цен на российскую нефть.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что дискуссии Запада по установлению предельной цены на нефть из России идут хорошо.