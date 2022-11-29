Маск выступил против онлайн-цензуры и анонсировал информацию о подавлении свободы слова

Американский миллиардер Илон Маск объявил «революцию», говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова. Об этом он написал в Twitter.

«Революция против онлайн-цензуры в Америке», — написал Маск.

Позднее он добавил, что документы Twitter о подавлении свободы слова в ближайшем времени будут опубликованы самой компанией.

Предприниматель отметил, что общество «заслуживает знать» правду, однако не уточнил, о каких именно документах идет речь.

Ранее Маск заявил, что компания Apple угрожала удалить приложение социальной сети из магазина приложений AppStore.

Бизнесмен также задал вопрос пользователем, знают ли они о том, что Apple облагает «секретным налогом» в размере 30% все покупки в своем магазине приложений.

Помимо этого он опубликовал опрос, должна ли Apple опубликовать все предпринятые ею действия по цензуре, которые затрагивают ее клиентов.

До этого Илон Маск заявил, что Apple почти перестала размещать рекламу в его соцсети. «В Америке ненавидят свободу слова?» — написал он.