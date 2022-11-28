В ЕК заявили, что энергетические проблемы Евросоюза следующей зимы затмят текущие

Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявила, что Евросоюз ждут большие трудности зимой с 2023 на 2024 год. Об этом она сказала в интервью для Washington Post.

«Это будет трудная зима, но я думаю, что мы сделали все возможное для подготовки. Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023-2024», — сказала Йоргенсен.

По ее словам, такие прогнозы основаны на сохраняющемся дисбалансе на глобальных финансовых рынках, включая газовые. Йоргенсен отметила, что раньше доля российского газа на европейском рынке оценивалась в приблизительно 40%, однако в ноябре она составила всего 7% за счет роста поставок от США и других партнеров.

По словам гендиректора по энергетике ЕК, в Евросоюзе прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.

В интервью Йоргенсен также заявила, что ЕС не сможет стать независимым от поставок российского топлива до тех пор, пока не снизит собственное энергопотребление.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение гендиректора сингапурского поставщика металлов и энергоресурсов Trafigura Джереми Уира писало, что благодаря теплой погоде, которая держится на территории Европы в последние недели, региону удастся избежать дефицита природного газа этой и следующей зимой.